Un rare cas de peste bubonique confirmé aux États-Unis

Un rare cas humain de peste bubonique a récemment été identifié aux États-Unis, en Oregon, selon les autorités sanitaires locales. Cette maladie, qui a provoqué la peste noire, une pandémie qui a tué au moins un tiers de la population européenne au Moyen Âge, est rare dans les pays développés et peut désormais être traitée, mais elle reste potentiellement dangereuse.

Le patient réside dans le comté de Deschutes, dans le nord-ouest des États-Unis. Il est actuellement en cours de traitement et a probablement été infecté par son chat. «Tous les contacts proches du résident et de son animal de compagnie ont été contactés et ont reçu des médicaments pour prévenir la maladie», a expliqué le Dr Richard Fawcett, responsable de la santé du comté de Deschutes, lors de l’annonce du cas la semaine dernière.

Sept cas chaque chaque année aux États-Unis

Selon les autorités, les symptômes de la peste chez l’homme se manifestent jusqu’à huit jours après l’exposition à un animal ou à une puce malade. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, des nausées, de la faiblesse, des frissons et des douleurs musculaires. Si elle n’est pas diagnostiquée à temps, la peste bubonique peut évoluer en peste septicémique – une infection de la circulation sanguine – ou en peste pulmonaire, qui affecte les poumons. Ces deux maladies sont beaucoup plus graves.