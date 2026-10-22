Un tué et 8 blessés dans une attaque contre l’aéroport du Roi Fahd

Arabie saoudite

(CLO) L’Autorité de l’aviation civile saoudienne (GACA) a déclaré qu’une personne avait été tuée et huit autres blessées lors d’une attaque survenue mercredi soir (21 octobre) à l’aéroport international King Fahd de Dammam.

Il convient de noter que l’aéroport du roi Fahd venait tout juste de rouvrir après avoir été fermé pour évaluation des dégâts et contrôles de sécurité suite aux attaques des forces houthies au Yémen le 11 octobre.

Il s’agissait du dernier épisode d’une série d’attaques visant des aéroports saoudiens, alors que le conflit entre les forces houthies et le gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite s’est considérablement intensifié ces dernières semaines.

L’Autorité de l’aviation civile saoudienne a indiqué que les blessés avaient été immédiatement transportés à l’hôpital pour y être soignés, leur état allant de léger à grave.

L’attaque a également causé des dégâts matériels, dont l’évaluation est en cours. Les autorités n’ont toutefois pas précisé la nature de l’attaque.

Outre les aéroports, des cibles pétrolières en Arabie saoudite ont également été visées. Mercredi également, le ministère saoudien de l’Énergie a annoncé que deux personnes avaient été tuées et deux autres blessées par des débris après qu’un drone, intercepté par la défense aérienne, visait une installation d’Aramco sur le champ pétrolier de Shaybah, dans la province orientale.

Selon le ministère, des débris ont provoqué un incendie dans le véhicule d’un entrepreneur, mais les opérations sur le champ pétrolier n’ont pas été affectées.

Par ailleurs, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé mercredi avoir intercepté et détruit cinq drones lancés en direction du pays.