Une députée LR se dit fière de son père, un des fondateurs de l’organisation criminelle “OAS”!

La députée Les Républicains (LR) Michèle Tabarot, qui défendait la fin de l’accord entre l’Algérie et la France sur les questions migratoires, s’est dit fière de son histoire familiale, dont le père n’est autre que l’un des fondateurs de l’organisation criminelle (OAS).

Une organisation terroriste à l’origine de plusieurs attentats terroristes en Algérie, ayant coûté la vie à des dizaines de milliers d’Algériens et qui défendait la présence française en Algérie et s’opposait à l’indépendance d’Algérie.

Les débats étaient tendus entre les députés de gauche et l’élue LR Michèle Tabarot, qui défendait la fin de l’accord entre l’Algérie et la France sur les questions migratoires.

Avant l’arrivée des débats sur le projet de loi immigration à l’Assemblée nationale, lundi 11 décembre, Les Républicains (LR) ont profité de leur niche parlementaire pour dénoncer l’accord de 1968 entre la France et l’Algérie. Le 5 juin dernier, l’ancien Premier ministre Édouard Philippe avait également dénoncé une « immigration du fait accompli » par cet accord, dans les colonnes de L’Express. Ce texte crée un statut particulier pour les ressortissants algériens. En effet, il organise l’entrée, le séjour et l’emploi des Algériens en France, selon des règles dérogatoires au droit commun.

La fin de cet accord migratoire a donc été défendue par LR ce jeudi, mais les débats se sont tendus à l’Assemblée nationale. La rapporteuse Michèle Tabarot a été prise à partie par des députés écologistes et de La France insoumise pour son histoire familiale. Elle est la fille de l’un des fondateurs de l’OAS (Organisation de l’armée secrète) créée en 1961, proche de l’extrême droite, qui défendait la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle. Et la députée LR de répondre: « J’ai été mise en cause de façon assez honteuse pendant cette matinée (…) Je suis fière de mon histoire familiale, je n’ai pas de leçon à recevoir de votre part. Vous étiez les amis du FLN et vous êtes aujourd’hui les amis du Hamas », a indiqué BFMTV, selon le JDD.

La résolution a finalement été rejetée à 151 voix contre et 114 pour. Et la députée écologiste Sabrina Sebaihi de déclarer en visant les élus RN: « Il est impensable de voter un texte défendu par une descendante de l’OAS, et applaudi par les héritiers des tortionnaires de l’Algérie ».

Echoroukonline / JDD