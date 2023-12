Une desserte quotidienne par train “Coradia” sur la ligne Oran-Bechar durant les vacances d’hiver

Une desserte par train “Coradia” sera programmée quotidiennement sur la ligne Oran-Bechar (aller-retour) durant les vacances d’hiver, à partir du 12 décembre prochain, a indiqué un communiqué de la Direction des transports de la wilaya d’Oran.

Le trajet se fera à partir de 10 h 20 minutes au départ d’Oran pour arriver à Bechar à 17 h 11 minutes, dans l’après-midi, tandis que la desserte, au départ de Bechar, sera effectuée à 6 heures du matin pour arriver à Oran à 13 heures 10 minutes de l’après-midi, a ajouté le communiqué.

Pour rappel, la ligne de chemin de fer de transport de voyageurs reliant Oran à Bechar a été renforcée par des trains “Coradia”, depuis le mois d’octobre dernier, sachant que la desserte au départ d’Oran aura lieu à 10 heures du matin, les samedi, lundi et mercredi et de Bechar à destination d’Oran, à 10 heures et 20 minutes du matin, les dimanche, mardi et Jeudi.