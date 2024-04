Une femme accouche dans un métro!

L’heureux événement s’est déroulé dimanche matin au niveau de la gare du Nord en direction de Bobigny. Les secours ont pu transporter la femme et son nouveau-né qui se portent bien.

Un événement «rarissime», assure la RATP au Figaro. Une femme a accouché dans un métro de la ligne 5, dimanche matin à Paris, a révélé BFMTV. Peu avant 11 heures, au niveau de la gare du Nord en direction de Bobigny, les secours ont été contactés pour intervenir auprès d’une femme enceinte âgée d’une trentaine d’années, sur le point d’accoucher dans la rame.

La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) a transporté la femme et le nouveau-né après l’accouchement. Ce lundi, ils indiquent que la mère et l’enfant se portent bien. À cause de l’événement, la ligne 5 a été suspendue de 10h50 à 11h50 entre les stations République et Jaurès, explique la RATP.