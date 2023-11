Une journaliste et sa famille tuées par les forces d’occupation à Gaza

Tôt ce matin, la journaliste Amal Zahd et des membres de sa famille ont été brutalement assassinés lors d’une frappe aérienne israélienne qui a visé leur maison dans la ville de Gaza. Ce crime s’ajoute au bilan des journalistes victimes de l’agression israélienne continue dans la bande de Gaza.

Avec le meurtre de la journaliste Zahd, le nombre de journalistes tués dans la bande de Gaza depuis le début de l’agression israélienne le 7 octobre s’élève désormais à 64.

Hier encore, le photojournaliste Mohammed Ayash et plusieurs membres de sa famille ont été abattus dans une frappe aérienne israélienne qui a visé leur résidence dans le camp de réfugiés de Nusseirat, au centre de Gaza.

Plus tôt cette semaine, un bombardement d’artillerie israélien a visé une équipe de journalistes de la chaîne de télévision Al Mayadeen au sud du Liban, assassinant la correspondante de la chaîne, Farah Omar, et le photographe Rabih Maamari.

Le Syndicat des journalistes palestiniens avait précédemment signalé le meurtre de 63 journalistes depuis le début de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza le 7 octobre.

Par ailleurs, 31 journalistes ont été arrêtés au cours de la même période, dont 29 en Cisjordanie et deux à Gaza. En outre, on ignore où se trouvent deux journalistes, Nidal Al Wahidi et Haitham Abdulwahid, à Gaza après 48 jours d’attaque israélienne.