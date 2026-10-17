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Journée nationale de l'émigration:

Une minute de silence observée à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961

Echoroukonline
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Une minute de silence observée à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a rappelé, vendredi dans un communiqué, qu’une minute de silence sera observée, samedi matin, à travers tout le territoire national et l’ensemble des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

“En application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant consécration de l’observation d’une minute de silence le 17 octobre, pour perpétuer la mémoire des sacrifices des enfants de notre communauté établie à l’étranger et reconnaître leurs contributions éternelles au parcours de la libération nationale, et ce en vertu du décret présidentiel 21-392, le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit rappelle qu’il sera procédé, samedi 17 octobre 2026 à 11h00, à l’observation d’une minute de silence à travers tout le territoire national et l’ensemble des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger, à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961”, lit-on dans le communiqué.

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