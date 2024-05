Une personne meurt aspirée par le moteur d’un avion!

Une personne a succombé, ce mercredi 29 mai, après avoir été happée par les pales de turbine en rotation d’un avion de ligne en partance.

Le décès s’est produit entre 15 heures et 16 heures sur l’aire de trafic à l’extérieur du terminal de la plateforme très fréquentée, alors qu’un vol de la compagnie aérienne néerlandaise KLM était prêt à décoller pour Billund, au Danemark, a rapporté BFMTV.

Les personnes qui se trouvaient dans l’avion impliqué ont été débarquées et prises en charge et une enquête a été ouverte, a précisé la police des frontières néerlandaise, responsable de la sécurité dans le plus grand aéroport des Pays-Bas.

“Un horrible accident”

Un porte-parole de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, évoquant un “horrible accident”, a adressé ses condoléances aux proches de la victime. Il a également fait part de son soutien aux passagers et aux employés de l’aéroport témoins de la scène.