Une Première! Un Boeing 787 Dreamliner se pose en Antarctique sur la neige (VIDEO)

Des pilotes de la compagnie norvégienne Norse Atlantic Airways ont réussi à poser un Boeing 787 sur de la neige en Antarctique pour la première fois.

L’avion était affrété par l’Institut Polaire Norvégien et transportait 45 passagers, dont des scientifiques, et 12 tonnes de matériel de recherche, selon Huffingtonpost.

L’atterrissage historique a eu lieu mercredi 15 novembre à l’aérodrome de Troll, à quelques kilomètres de la station de recherche du même nom dans la région de la terre de la Reine-Maud, comme le montre la vidéo en tête d’article. Certains des chercheurs à bord devaient ensuite se rendre à la base antarctique Neumayer III.

Selon Camilla Brekke, la directrice de l’Institut polaire norvégien, l’atterrissage réussi du Boeing 787 « ouvre de nouvelles possibilités pour la logistique de Troll, ce qui contribuera également à renforcer la recherche norvégienne en Antarctique ».

Entre six et dix avions se posent chaque année à Troll, explique l’Institut polaire norvégien dans son communiqué mais jamais un appareil aussi gros n’avait atterri sur la piste de 3 000 mètres de long et 60 mètres de large.