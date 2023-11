Une prière musulmane collective à Roissy. Réaction du PDG d’Aéroports de Paris

Aéroport de Paris a indiqué que des voyageurs musulmans en partance pour la Jordanie ont effectué une prière dans l’aérogare 2B (Roissy-Charles de Gaulle) qui a duré dix minutes.

Selon les responsables de l’aéroport, elle aurait dû avoir se tenir dans les « lieux de culte dédiés existant », a rapporté 20 Minutes.

« Que fait le PDG de #Aéroports de #Paris quand son aéroport se transforme en #mosquée? Le changement d’affectation est-il officiel ????» L’ancienne ministre des Affaires européennes Noëlle Lenoir a été témoin d’une scène inhabituelle à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dimanche 5 novembre. Sur la photo que l’avocate a diffusée sur X, on peut voir des personnes en train d’effectuer une prière à genoux.

Il s’agissait de voyageurs musulmans en partance pour la Jordanie et la prière a duré dix minutes à l’aérogare 2B, a indiqué à l’AFP une source aéroportuaire. « Il s’agit d’une première regrettable », a commenté sur X le PDG d’Aéroports de Paris, Augustin de Romanet. « Des lieux de culte dédiés existent » et « la police aux frontières a instruction d’interdire cela et va redoubler de vigilance », a-t-il ajouté.

« Une fermeté et un rappel des règles nécessaires, les équipes de nos aéroports y sont totalement engagées », a réagi le ministre des Transports Clément Beaune sur X. Augustin de Romanet a aussi jugé qu’il n’était « pas nécessaire de monter cet épisode, inédit, en exergue en ce moment » dans une allusion à la guerre entre le Hamas et Israël.