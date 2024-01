Une touriste US déconseille de visiter la France!

Déçue de son voyage à Lyon

Une touriste américaine a expliqué dans une vidéo devenue virale avoir des difficultés à rencontrer de nouvelles personnes en France, contrairement à ses voyages dans d’autres pays.

Elle ne s’attendait pas à cet accueil en arrivant en France. Dans une vidéo partagée sur Tiktok, une touriste américaine explique, tout en marchant sur les quais de Saône à Lyon, pourquoi elle se sent “vraiment isolée” dans cette ville et ne la recommande pas aux voyageurs solitaires, selon BFMTV. Une vidéo devenue virale depuis sa sortie il y a trois jours, rassemblant ce lundi 8 janvier plus de 5,5 millions de vues.

“Pour être honnête, l’expérience m’isole vraiment”, commence la jeune femme dans sa vidéo titrée “La France m’a fait pleurer”, avant de continuer: “Ne vous méprenez pas, c’est une très belle ville, il y a plein de choses à faire, à voir, à découvrir mais je ne recommande pas pour les voyageurs solo ou les personnes qui ne parlent pas français, parce que c’est une expérience qui isole vraiment, les gens ici semblent très indifférents”.

“J’ai même acheté un béret”

Celle qui se décrit comme “très sociable” dit n’avoir “jamais eu de problème” pour rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit en Italie ou en Allemagne “où les gens semblent plus froids”. Mais en France, elle n’a rencontré personne, “cinq ou six jours” après son arrivée.

“En France, je me sens vraiment isolée, les gens me font me sentir mal de ne pas connaître leur culture ou de ne pas parler leur langue”, explique-t-elle.

La touriste finit par confier se sentir “presque stupide d’être venue ici, d’avoir dépensé de l’argent” pour venir en France. “J’ai même acheté un béret français”, ajoute-t-elle, avant de conclure “je suis là pour appendre, pour explorer, mais l’expérience est… je ne sais pas, je n’aime vraiment pas”.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont réagi. Certains lui donnent des conseils pour rencontrer plus facilement des Lyonnais, en sortant dans le Vieux Lyon ou dans le quartier de la Croix Rousse, par exemple. D’autres essaient de lui donner les raisons des difficultés qu’elle rencontre, comme la période de son voyage.

“Tu viens en France le 31 décembre, tout est fermé et on passe nos fêtes en famille, on va pas se forcer à sortir pour les touristes”, écrit l’un d’entre eux.

Pour d’autres, c’est la représentation de la France dans les films et séries qui contribue à la déception de certains touristes.