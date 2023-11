Une trêve de 4 jours débutera vendredi matin à Gahza, annonce le Qatar

La trêve des combats entre Israël et le Hamas entrera en vigueur vendredi matin et les premiers otages seront libérés dans l’après-midi, a annoncé le porte-parole du ministère des affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari, jeudi.

« La pause humanitaire débutera à 7 heures (…) et le premier groupe de civils otages sera libéré aux alentours de 16 heures le même jour », a déclaré M. Al-Ansari, en précisant que 13 femmes et enfants seront libérés, selon Le Monde.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, a confirmé dans un communiqué publié dans la foulée que la trêve « commencerait vendredi à 7 heures du matin ».

« Elle durera quatre jours à compter de vendredi matin et comprend un arrêt complet des activités militaires », précise le texte. Pendant cette période, 50 otages, des « femmes et [des] enfants de moins de 19 ans, seront libérés » en contrepartie pour chacun d’entre eux de la libération de « trois prisonniers palestiniens, femmes et enfants », écrit le Hamas.