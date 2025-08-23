-- -- -- / -- -- --
Français

Une ville Algérienne atteint un record thermique mondial

Rachel Hamdi
  • 16
  • 0
Plusieurs villes algériennes figurent parmi les plus chaudes du globe au cours des dernières 24 heures, selon les données du site spécialisé« Eldoradowheather ».

In Salah s’est hissée en tête du classement mondial avec 46,5 °C, suivie par Adrar, qui a enregistré 46,2 °C.

Le classement s’enchaine avec Hassi Messaoud, le poste Bidon 5 situé au Sud du pays, In Guezzam, Ouargla ,Timimoun puis Bordj Badhi Mokhtar qui apparaissent dans le top 15.

L’étude inclut notamment des localités du Koweït , d’Arabie Saoudite et d’Iran.

