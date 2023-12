Une voiture percute un véhicule du cortège de Joe Biden (VIDEO)

Une voiture a percuté ce dimanche 17 décembre le cortège du président américain Joe Biden alors qu’il quittait son QG de campagne à Wilmington, dans le Delaware, au nord-est des États-Unis.

Alors que Joe Biden quittait son QG de campagne dans le Delaware et devait rejoindre son SUV, une voiture a percuté ce dimanche 17 décembre un véhicule du cortège du Secret Service, rapportent plusieurs médias américains, dont l’agence de presse Associated Press.

Sur une vidéo filmée et publiée sur X par un journaliste de Bloomberg, on peut entendre la voiture percuter un des véhicules du cortège présidentiel. Le président américain, qui était loin de la scène au moment de la collision, “est en sécurité” et n’a pas été blessé, indique l’agence de presse Reuters.