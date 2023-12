Le président de la République a opéré, lundi, sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, un vaste mouvement dans le corps des chefs de daïras, indique un communiqué du ministère.

“Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a opéré, lundi 4 décembre 2023, un vaste mouvement dans le corps des chefs de daïras.

Ce mouvement concerne:

– Mutation de 201 chefs de daïras.

– Promotion de 56 cadres pour occuper le poste de chef de daïra, dont 8 cadres femmes.

– Fin de fonction pour 23 chefs de daïras.

Cette mesure vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des affaires locales, à travers la promotion du rôle des chefs de daïras dans le suivi, l’animation et la coordination du travail des communes et des différents services techniques de l’Etat au niveau du territoire de la daïra, de manière à concourir à la concrétisation effective et en temps réel des décisions des pouvoirs publics, conformément aux orientations du président de la République”, lit-on dans le communiqué.