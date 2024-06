Vents forts, vent de sable et pluies abondantes sur une bonne partie du territoire

Ce lundi, les conditions météorologiques se sont encore dégradées par rapport à la veille. Le temps s’est adouci avec le retour des perturbations sur certaines wilayas, alors que pour d’autres le soleil va briller et le temps sera estival. Ainsi, selon météo Algérie, la journée sera marquée par des pluies orageuses abondantes sur certaines wilayas, ainsi que des vents violents et des tempêtes de sable sur d’autres.

Les températures toujours en hausse, selon Météo Algérie

En détail, météo Algérie a émis un bulletin météo spécial (BMS) pour pluie et orages. Cette vigilance jaune concerne les wilayas de Tebessa, Khenchela, Batna, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Tiaret. Un autre alerte concernant les vents violents a été émise par l’organisme météorologique. Les wilayas de Khenchela, M’Sila, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen sont, en effet, en vigilance jaune concernant ce phénomène.

Par ailleurs, certaines wilayas du sud du pays, à savoir El Oued, Touggourt et Ouargla, sont placées en vigilance jaune pour risque de vent de sable. Concernant les températures, elles seront saisonnières. Les maximales oscilleront entre 25 °C et 31 °C sur les régions côtières qui commencent à se réchauffer. Les régions intérieures et les Hauts-Plateaux verront des températures supérieures aux normes saisonnières. Elles seront comprises entre 27 °C et 32 °C.

Les régions sahariennes, de leur côté, seront très chaudes, avec un thermomètre qui affichera des valeurs allant de 35 °C à 44 °C, indique Météo Algérie. Il faut dire que ce retour des perturbations est annonciateur de dégradations météorologiques durant la semaine.

Econostrum