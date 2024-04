Vers la relance de la fabrication des Smartphones en Algérie

Les unités de montages de smartphones en Algérie ont été fermées en 2019. Cette activité a été soumise au droit ordinaire de douane et a cessé de bénéficier du dispositif d’importation des collections SKD/CKD.

Cette activité (montage local de smartphones) n’encourageait pas l’intégration nationale, alors que la facture d’importation de ses composants était très importante, ont justifié les autorités. Il semble que cette activité devra reprendre en Algérie.

En effet, la régulation et l’organisation du marché des smartphones en Algérie à travers l’examen de la possibilité de relancer leur fabrication locale, a été au centre d’une séance de travail conjointe, présidée dimanche à Alger par le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, avec le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, indique un communiqué du ministère de l’Industrie.

La réunion s’est déroulée en présence du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, ainsi que des opérateurs économiques activant dans le domaine des téléphones mobiles.

« Les opérateurs économiques ont présenté différentes expériences en matière d’assemblage des téléphones mobiles dans le cadre des anciens systèmes SKD et CKD, saluant l’expérience acquise au cours de cette période et les investissements réalisés, sachant que les chaînes de production sont prêtes à relancer cette industrie », souligne le même communiqué.