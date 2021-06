Vers la reprise des liaisons maritimes: De nouvelles destinations aériennes attendues

Après la reprise des vols internationaux mardi 1er juin, avec un programme limité a six vols hebdomadaires en aller-retour de et vers quatre pays (France, Espagne, Turquie et Tunisie), Air Algérie s’apprête a ajouter de nouvelles destinations dans un proche avenir, a-t-on-appris d’Echorouk News.

De sources bien informées ayant requis l’anonymat total, ont annoncé a Echorouk la reprise prochaine des liaisons maritimes.