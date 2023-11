Vers l’ouverture d’une filiale d’une banque algérienne en France

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a reçu mercredi à Alger, l’ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement des relations économiques et financières bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, a constitué “une occasion pour examiner l’état des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les voies et moyens à mettre en œuvre pour les développer et les renforcer, dans un intérêt mutuel”, précise la même source.

Le ministre a saisi l’opportunité de cette rencontre pour aborder les réformes économiques et financières engagées par l’Algérie en vue de faire face aux défis de développement économique et social.

Les efforts de modernisation des finances publiques et les perspectives de réformes dans les secteurs économiques visant l’amélioration du climat des affaires et la promotion de l’investissement national et étranger, ont été au centre des discussions, ajoute le communiqué.

Tout en saluant les efforts déployés par l’Algérie en matière de réformes économiques, l’ambassadeur français a souligné “la satisfaction des entreprises françaises en Algérie de l’amélioration du climat économique global, ainsi que l’intérêt porté par celles-ci au marché algérien et ses potentialités”, selon le document.

Les deux parties ont également abordé les perspectives de coopération dans le secteur des finances, notamment dans le domaine bancaire qui connaît “un dynamisme croissant de partenariat entre les deux pays, comme en témoigne la participation active des banques françaises dans le secteur bancaire en Algérie et l’ouverture prochaine d’une filiale d’une banque algérienne en France”.

Enfin, les deux parties “se sont engagées à intensifier les échanges pour renforcer les relations économiques et financières bilatérales”, conclut le communiqué.