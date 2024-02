VFS Global: rappel aux demandeurs de visa

Le Centre VFS Global a rappelé ,dans un communiqué, aux demandeurs de visa qu’un certain nombre de documents sont exigés lors de dépôt du dossier de demande de visa.

“Nous vous rappelons que les photocopies de tous les documents originaux, ainsi que les photocopies de toutes les pages de votre passeport contenant des visas et des cachets d’entrée et de sortie du territoire national, doivent être faites et seront exigées lors du dépôt de votre demande”, a souligné VFS Global dans un communiqué, ce dimanche 11 février.