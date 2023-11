(Vidéo): Actes flagrants d’abus et de torture perpétrés par l’armée israélienne contre des civils palestiniens

Dans une vidéo ignoble, infâme et abjecte, on y voit plusieurs hommes palestiniens à moitié nus, les yeux bandés, les mains attachées derrière le dos, torturés et humiliés par les soldats sionistes.

Ils ont été détenus pendant plusieurs heures par des colons et des soldats sionistes qui les auraient battus, leur auraient uriné dessus, leur auraient infligé des brûlures de cigarettes.

L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a récemment documenté de graves abus et tortures contre des civils et des détenus palestiniens lors de leur arrestation par l’armée israélienne en Cisjordanie, en violation flagrante des règles internationales concernant la protection des civils.

Dans un communiqué, l’Euro-Med Monitor, basé à Genève, a examiné des clips vidéo montrant des soldats israéliens traînant et agressant des civils palestiniens de la ville de Yatta à Hébron, au sud de la Cisjordanie, après les avoir déshabillés, leur avoir bandé les yeux et les avoir attachés. par les mains et les pieds, puis les laissant à l’air libre pendant de longues heures.

L’Observatoire a également obtenu d’autres clips vidéo des mêmes personnes immédiatement après leur arrestation, où les forces israéliennes les ont laissés pendant deux jours dans un camp militaire. Il s’est avéré qu’il s’agissait des mêmes détenus de la ville de Yatta.

Les clips ont été publiés sur un compte sur (Telegram) et inclut des soldats de l’armée israélienne, et plusieurs clips vidéo ont été publiés se vantant. sur la torture des détenus palestiniens.

L’Observatoire a exprimé son choc face à l’exposition de civils palestiniens lors de leur arrestation, dont certains apparaissaient en civil et d’autres complètement déshabillés, à des passages à tabac brutaux à coups de crosse de fusil et à des soldats piétinant leur tête.

Au moins trois détenus auraient été soumis à ce que l’on appelle la méthode de la « roue », où « la victime est obligée de prendre la position du pneu de la voiture et de le suspendre ou de le soulever tout en continuant à la frapper brutalement », sans tenir compte ses appels à l’aide.

La méthode « fantôme » est également apparue, où la victime est suspendue à un crochet ou à une poignée de porte, et soulevée en serrant ses menottes de manière à ce que ses pieds touchent à peine la surface du sol, ou dans une position qui permet uniquement aux orteils de toucher le sol. sol, puis la victime est soumise à de violents passages à tabac.