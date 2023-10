VIDEO: des supporters de l’ES Tunis agressés à Casablanca

L’Espérance sportive de Tunis a déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et du comité d’organisation de la Ligue africaine de football, après que nombre de ses supporters ont été attaqués par des énergumènes cagoulés, à Casablanca.

Selon des témoignages, ce groupe a braqué le bus emmenant des supporters Sang et Or, arrivés au Maroc pour assister au match de leur club face au WA Casablanca, prévu ce dimanche soir, selon la presse tunisienne.

Ces délinquants, armés de sabres et autres armes blanches ont cassé les vitres du bus, réussi à s’y introduire et provoqué la panique chez les supporters tunisiens, qu’ils ont agressés, après leur avoir pris bagages et passeports.

Jusqu’à l’écriture de ces lignes, les autorités marocaines n’ont prévu aucune mesure exceptionnelle pour assurer la sécurité des supporters Sang et Or qui vont assister au match au Complexe Mohamed V, à Casa.

A rappeler que l’EST affronte, ce soir à 19h00, heure tunisienne, le Wydad en demi-finale aller de la Ligue africaine de football. Le match retour est programmé pour le 1er novembre à 16h00.