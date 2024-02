(Vidéo)un passager tente d’ouvrir la porte d’un avion en plein vol

Un avion de la compagnie American Airlines à destination de Chicago a dû retourner à son aéroport de départ, dans l’Etat américain du Nouveau-Mexique, après que l’un de ses passagers a tenté d’ouvrir la porte en plein vol, ont rapporté les médias américains.

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis mardi montre d’autres passagers empêchant l’homme d’ouvrir la poignée d’une des portes de sortie.

L’avion, qui a décollé de la ville d’Albuquerque, dans le sud-ouest du pays, avait presque atteint les 8.000 mètres d’altitude avant de rebrousser chemin, selon les données de suivi des vols.

I’m never taking my seatbelt off ever again!! Too risky. Check out this Maniac on a flight from Albuquerque to Chicago. He wants out of the plane while it’s 35,000 ft in the air#AmericanAirlines pic.twitter.com/xx8NazRpO7

— Curtis Fernheiser III (@CurtFernheiser) February 21, 2024