violences en France: Macron refuse la démission de Nuñez

Le président français Emmanuel Macron a refusé la démission du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé l’Élysée lundi, au lendemain de violences d’une ampleur inédite en marge de la mobilisation du 17 octobre.

« Je suis responsable de tout ce qui se passe », a déclaré Nuñez lundi sur France Inter. Le ministre, dont une partie de la gauche réclamait le départ, est attendu dans la journée à Marseille, ville particulièrement touchée.

Macron maintient son ministre et exige des résultats

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a justifié ce refus par la nécessité de « garantir la continuité de l’État, notamment durant la période que l’on traverse ». « C’est tout à l’honneur de Laurent Nuñez que de prendre ses responsabilités et de les assumer », a-t-elle ajouté.

Tout en conservant Nuñez, le chef de l’État a de nouveau réclamé de la « transparence », pointant des « défaillances d’anticipation et de renseignements » qui ont conduit aux émeutes et aux destructions. Il lui a demandé de déployer « au plus vite sur le terrain de nouveaux modes d’action » contre les casseurs.

Selon les autorités, les violences ont donné lieu à 2 400 interpellations et fait près d’un millier de blessés parmi les forces de l’ordre. La gestion de la crise a été vivement critiquée, notamment par les maires de Paris, de Marseille et de Limoges.

Dimanche soir, dans une allocution solennelle, Macron a affirmé que « ceux qui ont cherché à faire tomber la République auront à en répondre ». Il a évoqué la « colère » et la « honte » ressenties par les Français et imputé les violences à des « factieux » issus de groupuscules d’ultragauche, rejoints par de nombreux délinquants. Il a annoncé que les préfets pourront, en lien avec les maires, interdire certains rassemblements, et que le procureur a reçu pour consigne de faire preuve de la « plus grande fermeté ».

Une opposition à l’offensive à six mois de la présidentielle

Du côté du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a dénoncé « une crise profonde de confiance, d’autorité » qui fait peser « une menace sur la démocratie ».

Le président du RN, Jordan Bardella, a jugé que « l’ordre n’existe plus » et a demandé à Macron de « demander pardon et de s’en aller ».

Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a accusé le chef de l’État de jouer le « pourrissement ».

Le candidat des Républicains (LR) Bruno Retailleau, qui juge le président « totalement dépassé », réclame l’état d’urgence, comme en 2005.

Nouveaux heurts et cellule de crise

De nouveaux heurts ont éclaté dimanche en fin de journée place de la République, à Paris. Des pillages ou tentatives de pillage ont été signalés dans la nuit de dimanche à lundi à Paris, Lyon et Marseille.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit présider à partir de 10h (08h GMT) une cellule interministérielle de crise consacrée à l’« économie-commerce », à l’« assurance » et au « suivi judiciaire », selon Matignon. Il a également été chargé de réunir partis, syndicats, collectivités et parlementaires.

Pour rappel, le samedi 17 octobre était une journée de mobilisation nationale contre la « vie chère » (inflation, prix des carburants et de l’énergie en forte hausse, pouvoir d’achat, services publics). Elle a rassemblé une convergence de luttes : anciens Gilets jaunes, lycéens (mouvement lycéen en cours depuis fin septembre autour des conditions scolaires, syndicats (notamment CGT), étudiants, retraités, et militants divers.

De nombreux cortèges se sont déroulés calmement, mais la journée a été marquée par des violences, pillages de commerces, affrontements et attaques de bâtiments publics dans plusieurs villes (Paris, Marseille, Lyon, etc.).