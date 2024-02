Visite “inopinée” du ministre des Transports à l’aéroport international d’Alger

Le ministre des Transports Mohamed Habib Zahana a effectué ,lundi soir, une visite inopinée à l’aéroport international d’Alger pour s’assurer que l’infrastructure était bel et bien prête pour accueillir les hôtes de l’Algérie, et ce à la veille du lancement des travaux du 7e Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

Le ministre Zahana a inspecté, lors de cette visite, les différentes infrastructures de l’aéroport et les derniers préparatifs pour accueillir les délégations qui prendront part à ce rendez-vous, a indiqué un communiqué du ministère.

Ainsi, le membre du gouvernement a insisté sur “la mise en place de tous les moyens susceptibles de garantir un meilleur service à la hauteur de cet événement universel qu’abritera l’Algérie”.

Dans le cadre des préparatifs en cours pour l’organisation du 7è Sommet du GECF, les ministres des Transports, des Finances et le SG du ministère de l’Intérieur avaient effectué samedi une visite d’inspection à l’aéroport d’Alger.

Ces derniers ont été accompagnées par les Directeur généraux de la Sûreté nationale et des Douanes algériennes.