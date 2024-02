Voici ce qui s’est passé dans le vestiaire du Maroc après l’élimination

CAN 2023 en Côte d'Ivoire

Une atmosphère lugubre s’est installée dans le vestiaire de la sélection marocaine après leur élimination par les Bafana Bafana des huitièmes de finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Selon le site qatari “win-win”, les joueurs étaient complètement abattus après leur défaite (0-2) par les hommes d’Hugo Bross, eux qui ne s’attendaient visiblement pas à un tel scénario.

Face au climat qui s’apparente à des funérailles qui régnait longtemps au sein de l’équipe, le coach Regragui a demandé à ses joueurs de l’attendre après la conférence de presse qu’il a donnée à l’issue du match.

Selon toujours la même source, le technicien marocain a réuni l’ensemble de ses joueurs dans le vestiaire, histoire de tenter de les réconforter, en leur faisant savoir que c’était à lui seul d’assumer la responsabilité de cet échec.

En outre, il a tenu à ce que les joueurs et lui prennent le dîner ensemble dans une démarche du coach d’aider ses joueurs à oublier ce revers qui devrait à coup sûr laisser des séquelles chez certains éléments, à l’image de Hakimi -qui a raté le pénalty qui aurait permis à son équipe d’égaliser-, à Saïss -fautif sur le premier but encaissé- et enfin Amrabat qui a été expulsé après avoir commis une faute sur un attaquant sud-africain qui va droit dans les buts de Bounou. C’est sur le coup franc qui a suivi la faite que les Sud-africains ont mis le deuxième but (2-0). Ainsi, l’Afrique du Sud se qualifie pour affronter le Cap Vert en 1/4 de finale.

Omar Sellami / Traduit par: Moussa. K.