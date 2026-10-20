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Vol d’accessoires de véhicule à Garidi: Mise en détention provisoire de 3 prévenus

Echoroukonline
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Vol d’accessoires de véhicule à Garidi: Mise en détention provisoire de 3 prévenus

Le juge d’instruction près le tribunal de Hussein Dey a ordonné, lundi, le placement de 3 prévenus  en détention provisoire dans une affaire de vol d’accessoires de véhicule à la cité Garidi à Alger, indique un communiqué du parquet de la République près le même tribunal.

“Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Hussein Dey informe l’opinion publique qu’une plainte a été déposée le 28 septembre 2026, auprès des services de sécurité par une victime dont le véhicule de marque Audi A3, de couleur grise, a fait l’objet du vol de ses accessoires, à savoir trois portières (les deux portières arrière et la portière avant côté conducteur), le véhicule étant stationné à la cité Garidi, dans la commune de Kouba (Alger)”, précise la même source.

“Après l’ouverture d’une enquête sur cette affaire, il s’est avéré que les mis en cause avaient minutieusement planifié l’opération de vol exécutée avec précision et en un temps record, sans attirer l’attention ni laisser de traces, profitant de la nuit et de l’absence de passants sur les lieux”, ajoute le communiqué.

A l’issue des premières investigations, “les dénommés Douma Youcef (33 ans), Nahi Mehdi (29 ans) et Othmani Kahina (28 ans), ont été présentés, le 19 octobre 2026, devant le parquet près le tribunal de Hussein Dey, où ils ont été poursuivis, par réquisitoire introductif devant le juge d’instruction, pour association de malfaiteurs en vue de préparer un délit de vol avec circonstances aggravantes, d’effraction, et d’usage d’un véhicule à moteur muni d’une fausse plaque d’immatriculation, conformément aux articles 176, 177 et 353 du Code pénal et à l’article 144 du Code de la route”.

Après leur audition lors de la première comparution, le juge d’instruction a ordonné le placement des prévenus en détention provisoire, conclut le communiqué.

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