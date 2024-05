Windows va enregistrer tout ce que vous faites sur votre PC!

Avec “Recall”, un outil basé sur l’Intelligence artificielle (AI), Windows peut se souvenir de tous les sites qu’un utilisateur a consultés et tout ce qu’il a fait sur son ordinateur.

Microsoft vient de lancer Recall, un nouvel outil de Windows 11 dopé à l’intelligence artificielle (IA) capable de se souvenir de tout ce qu’un utilisateur fait sur son ordinateur mais ne masquera pas les informations sensibles comme les mots de passe, ou les numéros de compte bancaire.

Captures d’écran en continu

“Windows prend constamment des captures d’écran de ce que vous faites sur votre PC puis utilise un modèle d’IA générative pour traiter l’ensemble des données et faciliter la recherche”, détaille Sataya Nadella, directeur général de Microsoft, interviewé en vidéo par le Wall Street Journal.

Suivre vos communications par message, mémoriser les sites web consultés

Recall peut se rappeler de ce que vous avez fait chaque jour sur une application, suivre vos communications par message, mémoriser les sites web que vous avez consultés…etc. Vous pouvez également rechercher des “souvenirs” de réunions et de vidéos en direct grâce à Live Captions, qui retranscrit et traduit les conversations à la volée, selon BFMTV.

“L’enregistrement est fait localement”

Une fonction qui a de quoi inquiéter plus d’un utilisateur, soucieux de la protection de leur vie privée. “L’enregistrement est fait localement”, insiste Sataya Nadella. Les données ne seront donc pas stockées dans le cloud. Vous pouvez également suspendre, arrêter ou supprimer le contenu capturé ou choisir d’exclure des applications ou des sites internet spécifiques.

Recall ne masquera pas mots de passe, numéros de compte bancaire

Recall ne prendra pas non plus de captures d’écran des sessions de navigation privée dans Microsoft Edge. En revanche, l’outil “n’effectue pas de modération du contenu” et ne masquera pas les informations sensibles comme les mots de passe, ou les numéros de compte bancaire.

“L’espace disque minimum requis pour exécuter Recall est de 256 Go et 50 Go”, précise-t-on de même source.