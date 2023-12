Zara accusée de surfer sur la souffrance des palestiniens: Appels massifs au boycott

L’enseigne de prêt-à-porter Zara est confrontée à un véritable tollé suite à la diffusion de sa dernière campagne publicitaire intitulée « The Jacket ». Les images utilisées dans cette publicité ont provoqué l’ire du public en évoquant, pour beaucoup, la terrible guerre qui dévaste Gaza.

La campagne, caractérisée par des mannequins drapés de blanc et des scènes rappelant celles des conflits, a suscité l’indignation générale en raison de son apparente indifférence à la souffrance humaine.

Des internautes du monde entier se sont empressés d’exprimer leur dégoût et leur mécontentement face aux photographies jugées offensantes, initié notamment par la vue de Kristen McMenamy posant au milieu de décombres aux côtés de figures enveloppées dans des draps blancs.

Un mannequin imitant une victime de guerre

Une image en particulier, où elle semble porter un mannequin imitant une victime de guerre, a déclenché une réaction d’horreur et a depuis été retirée par la marque, non sans avoir été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Les accusations d’une insensibilité flagrante et d’un manque de respect envers les victimes palestiniennes des bombardements israéliens se sont propagées, suscitant des appels massifs au boycott de Zara, notamment dans les pays musulmans. Ces réactions ont également été alimentées par les prises de position controversées de la direction artistique de la marque, révélées dans des publications sur les réseaux datant de 2021.

Retrait des visuels, mais l’image de la marque s’est abîmée

Le groupe Inditex, propriétaire de Zara, s’est défendu en indiquant que les scènes en cause avaient été capturées bien avant les récents affrontements à Gaza, dans la demeure d’un sculpteur. Néanmoins, cette justification semble peiner à apaiser la frustration et l’indignation du public.

L’image de la marque a subi un coup significatif, et il semble que l’éclat de cette controverse ne s’estompera pas facilement, malgré le retrait des visuels incriminés. La communauté internationale continue de s’exprimer vigoureusement, mettant en lumière la gravité de la réception des campagnes publicitaires et leur impact potentiel sur l’opinion publique et les sensibilités culturelles.