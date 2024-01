Zidane dit non à la FAF: Dugarry se lâche sur ce refus

Christophe Dugarry, proche de Zinedine Zidane, comprend la décision de son ancien partenaire en équipe de France et à Bordeaux d’avoir refusé le poste de sélectionneur de l’Algérie. Il sent que l’ancien meneur a d’autres ambitions et potentiellement d’autres projets.

“Qu’il aime l’Algérie et les Algériens, c’est sûr et certain. Qu’il fasse déjà beaucoup pour l’Algérie, c’est aussi certain. Prendre la sélection dans ces conditions, je comprends son refus. Il a d’autres ambitions. Il y a le cœur et la réalité des choses. Même si rien n’est impossible, je comprends sa position. Je n’ai pas d’infos mais je pense qu’il doit avoir quelque chose sous le coude”, selon RMC Sport.

Attend-il toujours l’équipe de France, où Didier Deschamps est en poste jusqu’en 2026? “Je ne sais pas”, poursuit Duga. “Sincèrement, je n’ai pas d’informations, c’est un sentiment, peut-être qu’il a quelque chose. Toutes les sélections et tous les clubs du monde voudraient l’avoir.” “Un poste à Liverpool vient de se libérer?”, lui fait remarquer Jean-Louis Tourre. “Par exemple”, abonde Dugarry.

Rappelons que la Fédération algérienne de football (FAF) s’attelle depuis l’élimination précoce des Verts dès le premier tour de la CAN 2023 en Côté d’Ivoire suivie par le départ du coach Djamel Belmadi à trouver un successeur à ce dernier.

Si Zidane a refusé poliment l’offre de la FAF, d’autres noms sont presque sur toutes les lèvres, à savoir Vahid Halilhodzic, Madjid Bougherra ou encore Hervé Renard, sous contrat avec le Fédération française de football (FFF), lui qui dirige l’équipe de France féminine après son départ de l’Arabie Saoudite.