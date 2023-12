Zimbabwe: une centaine d’éléphants morts à cause de la sécheresse

Au Zimbabwe, la sécheresse prolongée tue les éléphants du parc national de Hwange – le plus grand parc naturel du pays, qui en abrite 45 000. Au moins 100 éléphants sont morts d’épuisement à cause de la raréfaction de l’eau et de la nourriture.

Le Zimbabwe a la deuxième plus grande population d’éléphants au monde. Protégée du braconnage, elle est pourtant menacée d’épuisement cette année dans le parc national de Hwange, car la saison sèche n’en finit pas, avec le retour du phénomène climatique, El Niño, selon RFI.

« À la fin de la saison sèche, les éléphants sont toujours affaiblis. Pendant la saison sèche, les éléphants restent toujours autour des points d’eau, ils se nourrissent de la végétation avoisinante et donc plus la saison sèche dure, plus ils doivent s’éloigner des points d’eau pour manger et revenir pour boire. Donc si la saison sèche se prolonge, les distances à parcourir deviennent trop importantes et les éléphants s’affaiblissent et certains finissent par mourir », explique David Germain-Robin, du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW).

Sauver cette espèce animale, c’est limiter le réchauffement climatique dont elle est victime, souligne le spécialiste, puisque les pachydermes favorisent la reforestation, en dispersant des graines. L’Afrique australe est la région qui a le mieux réussi à conserver ses éléphants, encore victimes des activités humaines et du braconnage, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.