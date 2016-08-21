الشرطة "أوْصت" بملاحقته

رأس الرئيس البرازيلي السابق "لُولا" مطلوب بسبب "فساد"

date 2016/08/26 views 229 comments 0
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icon-writer رويترز

ذكرت صحيفة استادو دي ساو باول، الجمعة، أن الشرطة الاتحادية في البرازيل، أوصت بأن يوجه المدعون العامون تهما للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالفساد وغسل الأموال.

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وأضافت الصحيفة أن الشرطة الاتحادية في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد، تتهم لولا وزوجته بتلقي نحو 2.4 مليون ريال (حوالي 747896 دولارا) من شركة (أو.إيه.إس) للإنشاءات، كجزء من برنامج رشى يتركز حول شركة بتروبراس النفطية الحكومية.

ولم يعلّق متحدث باسم لولا على الفور.

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