فيما تستعد الولاية لتدشين 12 ثانوية جديدة لأول مرة في تاريخها وتاريخ الجزائر تخصيص 71 ألف منحة تمدرس لفائدة التلاميذ المعوزين ببجاية

ضبطت مديرية التربية لولاية بجاية كافة الترتيبات المتعلقة بالمنح المدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين والفقراء والتي رصد لها خلال الموسم الدراسي الداخل، حسب بوزيان مراد مدير قطاع التربية بالولاية، 21 مليارا و300 مليون سنتيم، أي ما يعادل 71 ألف منحة تمدرس سيتم توزيعها في الأيام القليلة القادمة، على فئة المعوزين والفقراء من المتمدرسين.

استقبلت الجهات المعنية الى غاية الساعة أكثر من 41 ألف ملف مؤشر عليه في حين لا تزال العملية متواصلة وهو نفس الشيء بالنسبة لمجانية الكتاب المدرسي، حيث لا تزال العملية جارية على مستوى المدارس والمتوسطات والثانويات لضبط قوائم التلاميذ المعوزين والمحتاجين بالتنسيق مع دوائر الولاية التي سيتم إعدادها قبل الدخول المدرسي المقرر في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، ومن المرتقب حسب المصدر نفسه أن يستلم التلاميذ المستفيدون منحة 3 آلاف دينار ومن مجانية الكتاب المدرسي خلال نفس الفترة، كإجراء تسهيلي اتخذته مديرية التربية على عكس السنوات الفارطة أين تتأخر العملية إلى غاية أواخر شهر أكتوبر من السنة الدراسية.

وفي سياق مماثل من المرتقب أن يتدعم قطاع التربية خلال شهر سبتمبر تحسبا للدخول المدرسي المقبل لأول مرة في تاريخها من عدة منشآت وهياكل تربوية، تسمح بفك الخناق والاكتظاظ عن مختلف المؤسسات التربوية، منها 12 ثانوية جديدة أغلبها سجلت منذ سنوات عديدة، بكل من بلديات فرعون وبوحمزة وتيزي نبربر وتيمزريت وشميني وذراع القايد وبني معوش وأمالو وأدكار وإغرام وتوجة وسيدي عيش وكذا هياكل أخرى، على غرار قاعات رياضية، مطاعم، أنصاف داخلية والتي جهزت بمختلف الوسائل الضرورية، كي تكون جاهزة لاستقبال المتمدرسين، بالإضافة إلى تدعيم القطاع بأساتذة جدد، مؤطرين، ومساعدين تربويين، وهو ما سيساهم في تغطية العجز المسجل.