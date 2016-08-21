يعيش سلك القضاء في تونس خلال الأيام الأخيرة، جدلا كبيرا حول مصير عشرات المحامين تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر، لكن هيئة المحاماة في بلادهم ترفض إدماجهم، بشكل دفعهم إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام منظمتهم للمطالبة بإنصافهم.
وأكدت وسائل إعلام تونسية أن 164 محاميا من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، دخلوا السبت فى اعتصام مفتوح بدار المحامي على خلفية إلغاء قرار ترسيمهم بجدول المحاماة من طرف العميد الجديد عامر المحرزي.
وأكد ممثلو المحتجين أن هؤلاء المحامين تمّ ترسيمهم بتاريخ 30 جوان الماضي تحديدا فى أخر جلسة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ ، لكنهم تفاجأوا بإلغاء القرار من طرف الهيئة الجديدة وفق تعبيره.
و فى رده على وقال العميد عامر المحرزي رئيس مجلس المحامين بتونس أن اغلب المعتصمين تقدموا بشهادات لا تخول لهم حتى المشاركة في المناظرات الوطنية .
وأوضح أنها شهادات تقني سامي في العلوم القضائية وقرار 30 جوان 2016 القاضي بترسيمهم غير قانوني.
ووفق المحرزي فملفات المحامين الذين طالبوا بترسيمهم تنقصها شهادة الكفاءة التونسية مثلما ينص على ذلك المرسوم المنظم لمجلس المحاماة.
وأضاف قررنا كمجلس هيئة وطنية للمحامين رفض مطالب ترسيمهم اعتمادا على أحكام القانون الذي يمنعهم من ممارسة هذه المهنة فى تونس.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1فاتنات أوكرانيا يطلبن العرسان والعرب والهنود في طليعة المتقدمين!
2زينب الميلي تخضع لعملية جراحية مستعجلة بباريس
3البرلمان الفرنسي يطالب بتعليم الأمازيغية لأبناء المهاجرين الجزائريين!
4مسجد للنساء...بـ "إمامة" نسوية خالصة
5عاهدة زناتي .. المصممة التي ألهبت صيف أوروبا بالبوركيني
Français English
الرأي
عمار يزلي
أحزاب للبيع!
عبد الناصر
"البوركيني" و"ساركوزي"!
حبيب راشدين
تحرير الاقتصاد من الإصر البروقراطي
عبد الناصر
عودة الذبيحة إلى الجزّار!
معلومي ياسين
مخلوفي وزيدان
بشير شعلال
لا يوجد بلد في العالم تطور بغير لغته
عمار جيدل
تصنيف "التربية الإسلامية" ضمن ميدان العلوم الاجتماعية خطأ معرفي ومنهجي
حسن خليفة
التخلّف.. ربما هو انحطاط أخلاقي؟
سليم قلالة
المتاجرة بأمل الشفاء...
سلطان بركاني
توظيف التصوّف بين أمريكا وإسرائيل وإيران
الفيديو
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
موسم دراسي جديد بتراكمات قديمة
راييفاتش: "تحديد قائمة اللاعبين جاء بتوصية من الطاقم الفني"
أدرار: “همسة الأمل” ..تزرع الأمل وسط الفقراء والمحتاجين
كتب الجيل الثاني تدشّن إصلاحات بن غبريت
منظمة حماية المستهلك تطالب سونلغاز بتوضيحات حول تضخيم فواتير الكهرباء
الجامعات الصيفية لنقابات التربية تشرح المنظومة التربوية
حرب الأرقام تشتعل بين الأحزاب مع إقتراب موعد التشريعيات
تواصل إضراب عمال البلديات لليوم الثاني على التوالي
عشرات المحامين يدخلون في اعتصام بعد رفض إدماجهم
شهادة الكفاءة المهنية الجزائرية تحدث جدلا في سلك المحاماة بتونس
عبد الرزاق/ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
يعيش سلك القضاء في تونس خلال الأيام الأخيرة، جدلا كبيرا حول مصير عشرات المحامين تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر، لكن هيئة المحاماة في بلادهم ترفض إدماجهم، بشكل دفعهم إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام منظمتهم للمطالبة بإنصافهم.
تغطيات ذات صلة
شهادة الكفاءة المهنية الجزائرية تحدث جدلا في سلك المحاماة بتونس
مسجد للنساء...بـ "إمامة" نسوية خالصة
الإجاص يقي من السرطان.. إليك فوائده الذهبية؟!
شرطة اسكتلندا تعتمد الحجاب زيا رسميا اختياريا
شابة جزائرية تستصرخ المسلمين لنصرة الروهينجا في ميانمار
وأكدت وسائل إعلام تونسية أن 164 محاميا من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة بالجزائر، دخلوا السبت فى اعتصام مفتوح بدار المحامي على خلفية إلغاء قرار ترسيمهم بجدول المحاماة من طرف العميد الجديد عامر المحرزي.
وأكد ممثلو المحتجين أن هؤلاء المحامين تمّ ترسيمهم بتاريخ 30 جوان الماضي تحديدا فى أخر جلسة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد محمد فاضل محفوظ ، لكنهم تفاجأوا بإلغاء القرار من طرف الهيئة الجديدة وفق تعبيره.
و فى رده على وقال العميد عامر المحرزي رئيس مجلس المحامين بتونس أن اغلب المعتصمين تقدموا بشهادات لا تخول لهم حتى المشاركة في المناظرات الوطنية .
وأوضح أنها شهادات تقني سامي في العلوم القضائية وقرار 30 جوان 2016 القاضي بترسيمهم غير قانوني.
ووفق المحرزي فملفات المحامين الذين طالبوا بترسيمهم تنقصها شهادة الكفاءة التونسية مثلما ينص على ذلك المرسوم المنظم لمجلس المحاماة.
وأضاف قررنا كمجلس هيئة وطنية للمحامين رفض مطالب ترسيمهم اعتمادا على أحكام القانون الذي يمنعهم من ممارسة هذه المهنة فى تونس.