أردوغان: سنقاتل المسلحين الأكراد كما نقاتل "الدولة الإسلامية"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقاتل المسلحين الأكراد بالحزم الذي تقاتل به تنظيم الدولة الإسلامية.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقاتل المسلحين الأكراد بالحزم الذي تقاتل به تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحدث أردوغان في مدينة غازي عنتاب، التي شهدت الأسبوع الماضي تفجيرا انتحاريا في عرس، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وقالت القوات المسلحة التركية في وقت سابق إنها قتلت 25 من المسلحين الأكراد، في اليوم الخامس من حملتها عبر الحدود السورية.

وأفاد ناشطون بأن 35 مدنيا على الأقل قتلوا في غارات جوية تركية، شمالي سوريا.

ودافع أردوغان عن العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلا إنها مكنت السوريين من العودة إلى مناطقهم التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد أن الحرب التي تقودها تركيا على "الجماعات الإرهابية" ستتواصل حتى النهاية.

وترغب أنقرة في انسحاب القوات الكردية في سوريا إلى شرق نهر الفرات، وتتهم المقاتلين الأكراد في سوريا بأنهم فرع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي، الذي تصنفه على أنه تنظيم إرهابي.