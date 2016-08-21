سكان القبة سمعوا ذوي عدة انفجارات شرارة كهربائية تتسبب في نشوب حريق مهول بالعاصمة

تسببت شرارة كهربائية بمحطة تشغيل وتوزيع الكهرباء في بلدية القبة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، في حدوث عدة انفجارات وانقطاع شبه كلي للكهرباء بالبلدية.

ويعود سبب الانقطاع إلى شرارة كهربائية مست المولد الرئيسي بالقبة ما أدى إلى وقوع انفجار نجم عنه نشوب حريق مهول. وأحدث الانقطاع هلعا وسط سكان القبة الذين خرجوا إلى الشارع ، وقضوا ليلة بيضاء في العراء.

من جانبه، وعد رئيس بلدية القبة بالنيابة لعجايلية مختار الذي تنقل إلى مكان الحادث رفقة الوالي المنتدب لحسين داي بترحيل العائلات المتضررة من لحريق والتي تقطن بيوتا قصديرية خلال أسبوع على الأكثر، مؤكدا التكفل بهم من طرف السلطات المحلية.