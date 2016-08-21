ويعود سبب الانقطاع إلى شرارة كهربائية مست المولد الرئيسي بالقبة ما أدى إلى وقوع انفجار نجم عنه نشوب حريق مهول. وأحدث الانقطاع هلعا وسط سكان القبة الذين خرجوا إلى الشارع ، وقضوا ليلة بيضاء في العراء.
من جانبه، وعد رئيس بلدية القبة بالنيابة لعجايلية مختار الذي تنقل إلى مكان الحادث رفقة الوالي المنتدب لحسين داي بترحيل العائلات المتضررة من لحريق والتي تقطن بيوتا قصديرية خلال أسبوع على الأكثر، مؤكدا التكفل بهم من طرف السلطات المحلية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
من القبطان الأمثل لسفينة الخضر؟
ما مؤشرات المحاربين في القادم؟
الأكثر تفاعلا
1أم عازبة تقتل مولودتها وتدفنها بمساعدة شقيقها في سكيكدة!
2العثور على الطفلة "ريتاج" حية ترزق في العراء بالجلفة
3المتهم يزعم: إسرائيل دولة عظمى والمصالحة الوطنية دفعتني إلى المسيحية!
4وفاة 58 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع
5"حراقة" أفارقة ينصبون حاجزا ويعتدون على المسافرين بتمنراست
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الفتق الأحمق في رداء المسلمين
قادة بن عمار
رخصة تسيير بالتنقيط!
صالح عوض
ثقافة الربيع العربي
سليم قلالة
السؤال الذي ينبغي أن تَطرحه المدرسة؟
صالح عوض
الكرد.. وآلام الإنفصال
أبو بكر خالد سعد الله
من نُصَدِّق: المفتش العام للبيداغوجيا أم المفتش العام للإدارة؟
صالح عوض
ماذا يريد الروس في منطقتنا.. تحالف ام استعمار؟
سلطان بركاني
عندما تصبح مظاهرة الكافرين فخرا لبعض المسلمين!
التهامي مجوري
الانقلاب الفاشل والكيان الموازي
سهيل الخالدي
فرنسا دولة تفشل
الفيديو
وفاة حاجين جزائريين بالبقاع المقدّسة
إقبال الحجاج على لجان الإفتاء الجزائرية بالبقاع المقدسة
18 فرقة تشارك بالطبعة العاشرة لمهرجان الديوان ببشار
جمعية “سيفاكس” البيئية تتقصى مشاكل السياحة بعين تيموشنت
إجراءات أمنية وصحية صارمة لمراقبة نقاط بيع أضاحي العيد
دخول اجتماعي ملتهب على الأبواب
هكذا فضح مشهد تمثيلي بريطاني عنصرية الفرنسيين؟!
سيدة تهدي كليتها لزوجها المريض في عيد ميلاده!
2016 سنة إرهاب الطرقات بامتياز
الزفانات ببشار.. فرقة موسيقية مهدّدة بالزوال
سكان القبة سمعوا ذوي عدة انفجارات
شرارة كهربائية تتسبب في نشوب حريق مهول بالعاصمة
الشروق أونلاين: إيمان بوخاتم
تسببت شرارة كهربائية بمحطة تشغيل وتوزيع الكهرباء في بلدية القبة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، في حدوث عدة انفجارات وانقطاع شبه كلي للكهرباء بالبلدية.
تغطيات ذات صلة
ألف تاجر ببن طلحة يُهددون بإضراب تزامنا والدخول الاجتماعي
العثور على الطفلة "ريتاج" حية ترزق في العراء بالجلفة
شباب متطوّعون يستنسخون جداريات نيويورك وباريس بوهران
أم عازبة تقتل مولودتها وتدفنها بمساعدة شقيقها في سكيكدة!
إحباط محاولة حرقة 21 شخصا بسواحل عنابة
ويعود سبب الانقطاع إلى شرارة كهربائية مست المولد الرئيسي بالقبة ما أدى إلى وقوع انفجار نجم عنه نشوب حريق مهول. وأحدث الانقطاع هلعا وسط سكان القبة الذين خرجوا إلى الشارع ، وقضوا ليلة بيضاء في العراء.
من جانبه، وعد رئيس بلدية القبة بالنيابة لعجايلية مختار الذي تنقل إلى مكان الحادث رفقة الوالي المنتدب لحسين داي بترحيل العائلات المتضررة من لحريق والتي تقطن بيوتا قصديرية خلال أسبوع على الأكثر، مؤكدا التكفل بهم من طرف السلطات المحلية.