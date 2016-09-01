قبل افتتاح أول أسبوع ثقافي لبلده... سفير كوريا الجنوبية يصرح: هدفنا الترويج لسحر وجمال كوريا ونريد الوصول إلى أكبر عدد من الجزائريين

عبّر سفير دولة كوريا الجنوبية في الجزائر، سيم بارك سانغ جين، عن سعادته بتنظيم أول أسبوع ثقافي كوري بقصر الثقافة ابن خلدون في الجزائر العاصمة، وذلك ما بين الرابع والثامن من شهر أكتوبر الداخل، والختام سيكون يوم 10 من نفس الشهر بقسنطينة.

وفي كلمة مقتضبة أمام رجال الإعلام، سهرة الأحد، بمقر إقامته، قال سيم بارك إن عمر العلاقة بين الجزائر وكوريا يمتد إلى ربع قرن فقط، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الحدث الثقافي هو الوصول إلى أكبر عدد من الجزائريين، من خلال الترويج للثقافة الكورية: "رغم أن تاريخ العلاقة بين البلدين يعود إلى 26 سنة فقط، إلا أن الأمور تسير بشكل جيد، وأكبر دليل على ذلك مساهمة نحو ألف من رجال الأعمال الكوريين في تنويع الاقتصاد الجزائري في عدة قطاعات كالطاقة والتكرير دون أن ننسى مشروع إعادة تهيئة وادي الحراش".

وأشاد نفس المتحدث بالسلطات الجزائرية التي وضعت قصر الثقافة ابن خلدون وقاعة "الزينيت" بقسنطينة، تحت تصرف السفارة الكورية ما بين 4 و10 أكتوبر المقبل: "آمل أن تتوطد العلاقة أكثر بينا، وباسم الحكومة والجالية الكورية أوجه الشكر الجزيل إلى الجزائر شعبا وحكومة". ويتضمن برنامج الأسبوع الثقافي الكوري بالجزائر عدة نشاطات تعرف بالثقافة الكورية، إذ يشهد اليوم الأول تقديم عرض "نانتا" ويعني الضرب في كل الاتجاهات، وهو من بين أشهر العروض في كوريا الجنوبية، ويتم استعمال أواني الطبخ والخضار في تقديم العرض، كما سيتم عرض ثلاثة أفلام سينمائية كورية، إضافة إلى رسوم متحركة للأطفال.

وتنظم السفارة الكورية سنويا مسابقة في تعلم اللغة الكورية في الجزائر، وبمناسبة الأسبوع الثقافي الأول، أعلن السفر الكوري، عن تقديم منحة خاصة لمدة أربع سنوات للفائز بالمركز الأول، لدراسة اللغة الكورية في جامعة "هوانكوك".

هذا، وسيتم تنظيم دورة في رياضة "التايكواندو"، يومي 7 و8 أكتوبر الداخل، بقاعة حرشة حسان بالعاصمة، كما سيقدم فريق جامعة "كيم يونغ" عرضا خاصا لتعريف الجمهور الجزائري أكثر بهذه الرياضة التي تعرف رواجا كبيرا في كوريا.