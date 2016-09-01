آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
-
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
-
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
-
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
-
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
-
جائزة الأمير عبد القادر الدولية.. تعزيز الحوار بين الأديان
-
قافلة طبية تجوب المناطق النائية لمعالجة مرضى العيون
-
صناعة الحلفاء بالسعيدة.. حرفة الأجداد ووصية الأحفاد
-
شاهد كيف تعامل السلطات الإسرائيلية الصحافيين الفلسطينيين
-
يوميات رونالدو مع نجله
قبل افتتاح أول أسبوع ثقافي لبلده... سفير كوريا الجنوبية يصرح:
هدفنا الترويج لسحر وجمال كوريا ونريد الوصول إلى أكبر عدد من الجزائريين
عبّر سفير دولة كوريا الجنوبية في الجزائر، سيم بارك سانغ جين، عن سعادته بتنظيم أول أسبوع ثقافي كوري بقصر الثقافة ابن خلدون في الجزائر العاصمة، وذلك ما بين الرابع والثامن من شهر أكتوبر الداخل، والختام سيكون يوم 10 من نفس الشهر بقسنطينة.
وفي كلمة مقتضبة أمام رجال الإعلام، سهرة الأحد، بمقر إقامته، قال سيم بارك إن عمر العلاقة بين الجزائر وكوريا يمتد إلى ربع قرن فقط، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الحدث الثقافي هو الوصول إلى أكبر عدد من الجزائريين، من خلال الترويج للثقافة الكورية: "رغم أن تاريخ العلاقة بين البلدين يعود إلى 26 سنة فقط، إلا أن الأمور تسير بشكل جيد، وأكبر دليل على ذلك مساهمة نحو ألف من رجال الأعمال الكوريين في تنويع الاقتصاد الجزائري في عدة قطاعات كالطاقة والتكرير دون أن ننسى مشروع إعادة تهيئة وادي الحراش".
وأشاد نفس المتحدث بالسلطات الجزائرية التي وضعت قصر الثقافة ابن خلدون وقاعة "الزينيت" بقسنطينة، تحت تصرف السفارة الكورية ما بين 4 و10 أكتوبر المقبل: "آمل أن تتوطد العلاقة أكثر بينا، وباسم الحكومة والجالية الكورية أوجه الشكر الجزيل إلى الجزائر شعبا وحكومة". ويتضمن برنامج الأسبوع الثقافي الكوري بالجزائر عدة نشاطات تعرف بالثقافة الكورية، إذ يشهد اليوم الأول تقديم عرض "نانتا" ويعني الضرب في كل الاتجاهات، وهو من بين أشهر العروض في كوريا الجنوبية، ويتم استعمال أواني الطبخ والخضار في تقديم العرض، كما سيتم عرض ثلاثة أفلام سينمائية كورية، إضافة إلى رسوم متحركة للأطفال.
وتنظم السفارة الكورية سنويا مسابقة في تعلم اللغة الكورية في الجزائر، وبمناسبة الأسبوع الثقافي الأول، أعلن السفر الكوري، عن تقديم منحة خاصة لمدة أربع سنوات للفائز بالمركز الأول، لدراسة اللغة الكورية في جامعة "هوانكوك".
هذا، وسيتم تنظيم دورة في رياضة "التايكواندو"، يومي 7 و8 أكتوبر الداخل، بقاعة حرشة حسان بالعاصمة، كما سيقدم فريق جامعة "كيم يونغ" عرضا خاصا لتعريف الجمهور الجزائري أكثر بهذه الرياضة التي تعرف رواجا كبيرا في كوريا.
الحرقة لكوريا الجنوبية 2016/09/26 على 21:531
نعرف جمال وسحر كوريا الجنوبية والحمد لله أنهم يولون اهتمام واحترام للسائح الجزائري لأنهم و بصراحة يعاملون العرب المتوجهين لهم عدا الخليجيين بطريقة سيئة حسبهم هم حراقة وجالبي مشاكل لدولتهم