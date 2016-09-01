بعد وفاة عبد الله حطاب بصعقة كهـربائية مفاجئة.. صالح أوقروت يُنعي حارسه في "عاشور العاشر"!!

في لفتة تُحسب له، نعى الفنان صالح أوقروت، بطريقة مؤثرة، الممثل عبد الله حطّاب، الذي جسّد دور حارس "السلطان عـاشور العاشر" بعد وفـاته بصعقة كهـربائية مفاجئة في منزله. كما نعاه أيضا، الممثل عماد بن شني مخاطبا إياه:

"والله أشهـد لك بطيبتك وتربيتك.. ما يدوم والو في الدنيا يا رب أهـدينا جميعا أدعوا له خاوتي بالخير". أما صويلح، فنشر صورته مع الفقيد وأرفقها بدعاء: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم تغمّده برحمتك الواسعة واغفر له، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والبرد والثلج، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أنزله منزلا مباركا وأسكنه الفردوس الأعلى بجوار النبيين والصديقين والشهداء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".