غضب في باكستان بعد ضربات هندية في كشمير

أ ف ب - الشروق أونلاين

شنت الهند "ضربات جراحية" على طول خط المراقبة في كشمير المتنازع عليها مع إسلام أباد حيث قتل جنديان باكستانيان على الأقل، الخميس، وذلك بعد عشرة أيام على هجوم استهدف إحدى قواعدها العسكرية في المنطقة.

وتسعى نيودلهي إلى الرد بعد الهجوم على قاعدتها في أوري في 18 سبتمبر الماضي الذي أوقع 18 قتيلاً في صفوف جيشها، واعتبر الأكثر دموية في كشمير منذ أكثر من عقد.

وقال اللفتنانت جنرال رانبير سينغ مدير عام العمليات العسكرية في الجيش الهندي في مؤتمر صحافي في نيودلهي، إن "الجيش نفذ ضربات جراحية الليلة الماضية على قواعد لإرهابيين" طوال خط وقف إطلاق النار.

وأضاف أن مجموعات تتخذ من باكستان مقراً كانت تنوي التسلل سراً إلى الهند عبر اجتياز الخط الذي يشكل الحدود بحكم الأمر الواقع بين البلدين بهدف شن هجمات في منطقة كشمير ومدن هندية أخرى.

ولم توضح الهند طبيعة هذه الضربات التي قد تكون "أوقعت عدداً كبيراً من الضحايا" بحسب قولها.

في المقابل، أكد الجيش الباكستاني، إن الأمر "لم يكن ضربات جراحية من قبل الهند بل إطلاق نار عبر الحدود نفذته الهند" وقامت القوات الباكستانية "بالرد عليه".

وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن "القوات الباكستانية ردت على النيران الهندية على خط المراقبة"، مضيفاً أن تبادل إطلاق النار استمر من الساعة 02:30 إلى الساعة الثامنة صباحاً.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف "بعدوان واضح" شنته نيودلهي.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني، إن "مفهوم الضربات الجراحية التي تستهدف قواعد إرهابية مفترضة هو وهم اخترعته القوات الهندية لإعطاء انطباعات خاطئة".





حملة دبلوماسية

قبل 11 يوماً، قتل 18 جندياً في هجوم بالقنابل والأسلحة الرشاشة شنه أربعة متمردين في قاعدة أوربي القريبة من خط المراقبة.

وبحسب نيودلهي فإن الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة، نفذته جماعة "جيش محمد" الجهادية التي يوجد مقرها في باكستان المجاورة. وقد عرفت هذه الجماعة سابقاً إثر هجوم مماثل نفذ في نوفمبر وأوقع سبعة قتلى.

وتتهم الهند باكستان بأنها تدعم ضمنياً تسلل متمردين مسلحين إلى الجانب الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير. وهو ما تنفيه إسلام أباد دائماً.

ومنذ عقود، تشن مجموعات انفصالية حرباً على الجيش الهندي الذي ينشر في المنطقة نحو نصف مليون جندي، للمطالبة باستقلال هذه المنطقة الواقعة في الهملايا أو دمجها مع باكستان.

ومنذ حوالي عشرة أيام تقوم نيودلهي بحملة دبلوماسية في محاولة لعزل إسلام أباد على الساحة الدولية.

وهكذا انسحبت الهند من قمة إقليمية من المرتقب أن تعقد الشهر المقبل في العاصمة الباكستانية ما دفع ببنغلادش وأفغانستان وبوتان إلى القيام بالمثل.

وتتنازع الهند وباكستان إقليم كشمير منذ استقلال البلدين عن الاستعمار البريطاني العام 1947. وتؤكد كل منهما حقها بالسيادة على الإقليم المضطرب. وقتل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم من المدنيين في هذا النزاع.

وتشهد كشمير الهندية حالياً أحد أسوأ فصول العنف منذ التسعينيات.

فقد أدى مقتل زعيم متمرد شاب في مطلع جويلية إلى موجة احتجاجات ضد سياسة نيودلهي. وقتل 87 شخصاً على الأقل وأصيب الآلاف في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في هذه الاضطرابات.