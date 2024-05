“Des chiffres et des lettres”, le sort de l’émission tranché!

Un jeu télévisé diffusé depuis 1965

Voulant réaliser 200 millions d’euros d’économies en année pleine d’ici 2028, dont la moitié sur les programmes, France Télévisions a annoncé la fin de l’émission “Des chiffres et des lettres” à la rentrée prochaine.

“C’est une décision difficile mais nous avons fait le choix d’arrêter ce programme”. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, annonce la fin de l’émission Des chiffres et des lettres à la rentrée prochaine, a rapporté BFMTV.

“La programmation le week-end de Des chiffres et des lettres n’a pas été couronnée de succès”, détaille-t-il.

Stéphane Sitbon-Gomez précise qu’une “émission d’au revoir réunira Patrice Laffont et Laurent Romejko et remerciera toute l’équipe”.

200 millions d’économies

“Après cinquante ans d’existence, c’est un rendez-vous emblématique”, ajoute-t-il. Créé en 1965 le jeu est diffusé sous le nom Le Mot le plus long jusqu’au 29 septembre 1970. Il devient ensuite Des chiffres et des lettres, le 4 janvier 1972. C’est ainsi le programme le plus ancien du PAF après Le Jour du Seigneur.

France Télévisions veut réaliser 200 millions d’euros d’économies en année pleine d’ici 2028, dont la moitié sur les programmes. “La présidente Delphine Ernotte m’a demandé de ne pas toucher aux grands rendez-vous emblématiques”, indique Stéphane Sitbon-Gomez auprès de La Tribune Dimanche.

Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard “évincés”

Le jeu télévisé Des chiffres et des lettres avait déjà récemment connu des remous. En 2022, il passe d’une diffusion quotidienne à bihebdomadaire, le samedi et le dimanche.

Les figures de l’émission Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, depuis respectivement 47 ans et 36 ans, évoquent alors un départ “contraint et forcé” du jeu. Ils annoncent ainsi avoir saisi les prud’hommes, réclamant la requalification de leurs CDD d’usage passés en CDI, et la reconnaissance d’une “rupture nulle”, avec des indemnités à la clé. Les animateurs avaient reçu le soutien de nombreux téléspectateurs.