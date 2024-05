L’APM décerne son “Prix d’Excellence” au président Tebboune

L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), dont les travaux de la 18ème session de son Assemblée générale ont débuté mercredi à Braga (Portugal), a décerné son «Prix d’Excellence» au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance du rôle humanitaire et solidaire de l’Algérie envers la Tunisie, dans le cadre de la lutte contre les retombées de la pandémie du Covid-19, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Le «Prix d’Excellence pour la Méditerranée» décerné au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été remis à l’ambassadeur d’Algérie au Portugal, Chakib Rachid Gaïd, «en reconnaissance du rôle humanitaire et solidaire de l’Algérie envers la Tunisie, dans le cadre de la lutte contre les retombées de la pandémie du Covid-19», ajoute le communiqué qui précise que le Prix «décerné chaque année, est dédié aux compétences et initiatives des Gouvernements des Etats méditerranéens membres, dont les réalisations contribuent au développement et à la promotion de la région méditerranéenne et répondent aux aspirations de ses peuples».

L’APM a décerné un autre Prix à la Protection civile algérienne pour «le rôle important de ses unités aux opérations de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région de Gaziantep (Sud de la Turquie) et dans le Nord de la Syrie et pour leur participation aux opérations de sauvetage, suite aux inondations de Derna en Lybie».

Pour rappel, les travaux de l’APM ont débuté avec la participation de plus de 250 délégués représentant 26 Parlements nationaux et 25 organisations internationales, réunis pour débattre du bilan d’activités des trois (3) commissions permanentes de cette importante instance parlementaire régionale, concernant notamment la coopération aux niveaux politique, sécuritaire, socio-économique et environnemental, outre le dialogue inter-civilisationnel et les droits de l’homme.