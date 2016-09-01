قال أن الجزائر تأثرت بذلك مقري: الفساد وسوء ترشيد النفقات سببا الأزمة الاقتصادية

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر على غرار الدول الأعضاء في منظمة الأوبيك تتعلق بالفساد وسوء ترشيد نفقات الأموال في بناء ميزانيات التسيير، مشيرا إلى أن الجزائر تأثرت بذلك لاسيما وأنها تعتمد في ميزانياتها على البترول لا غير.

وقد نشط عبد الرزاق مقري الجمعة، ندوة صحفية بفندق الصخرة ببومرداس على هامش تجمع إطارات ومناضلي حزبه تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، تناول فيها مختلف الأحداث التي تعيشها الساحة الوطنية والعربية وكذا الدولية وفي مقدمتها اجتماع أعضاء منظمة "الأوبيك".

مقري يعتقد أن الأزمة الاقتصادية في الجزائر بعيدة كل البعد عن انخفاض أسعار البترول وأنها متعلقة بسوء ترشيد النفقات والاعتماد على ناتج النفط في وقت كان على الحكومة الجزائرية انتهاج سياسات اقتصادية أخرى من شأنها أن تمضي بالدولة إلى برّ الأمان. كما هو الحال بالنسبة إلى الاعتماد على الفلاح والسياحة والصناعات الخفيفة...