أطلقت، السبت، رسميا، خدمة الهاتف النقال من الجيل الرابع في الجزائر، انطلاقا من ولاية ورقلة، من قبل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون.
وأوضحت الوزيرة خلال مراسم إطلاق هذه التكنولوجية الجديدة، التي نظمت بمقر الوكالة التجارية المحلية للمتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس" (بعاصمة الولاية)، أن هذه العملية تندرج في إطار عصرنة وإعادة نشر شبكة الإتصالات عبر التراب الوطني بهدف التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
هذا الإقتصاد المستقبلي يتعين أن يرتكز على تكنولوجيات الإعلام الحديثة وعلى الموارد البشرية، كما أبرزته وزيرة القطاع.
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أشرفت على العملية الوزيرة فرعون من ورقلة
إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال في الجزائر
واج
أطلقت، السبت، رسميا، خدمة الهاتف النقال من الجيل الرابع في الجزائر، انطلاقا من ولاية ورقلة، من قبل وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون.
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وأوضحت الوزيرة خلال مراسم إطلاق هذه التكنولوجية الجديدة، التي نظمت بمقر الوكالة التجارية المحلية للمتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس" (بعاصمة الولاية)، أن هذه العملية تندرج في إطار عصرنة وإعادة نشر شبكة الإتصالات عبر التراب الوطني بهدف التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
هذا الإقتصاد المستقبلي يتعين أن يرتكز على تكنولوجيات الإعلام الحديثة وعلى الموارد البشرية، كما أبرزته وزيرة القطاع.