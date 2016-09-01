حفل زفافها بعد أسابيع بقسنطينة مقتل فتاة تحت عجلات سيارة خلال هروبها من مختطفيها

لقيت شابة في الخامسة والعشرين من عمرها، حتفها، الجمعة، على مستوى الطريق السيّار شرق غرب، أمام النفق الجديد قرب منطقة المريج، بقسنطينة المؤدي إلى العاصمة، حيث دهستها سيارة سياحية من نوع نيسان، اعترف سائقها بكون الشابة فاجأته وهي تخرج من الأحراش حافية الأقدام في عملية هروب، فارتطمت بقوة بمقدمة السيارة، فهلكت في عين المكان.

كانت الشابة القاطنة في حي القماص بقسنطينة قد اختفت في ظروف غامضة، منذ ثلاثة أيام عن الأنظار، بعد أن أخطرت والدتها بنيّتها في زيارة شقيقتها المتزوّجة القاطنة في المدينة الجديدة علي منجلي، من أجل مواصلة التحضير لزفافها، ولكنها اختفت، وبقي هاتفها النقال مغلقا مما جعل عائلتها تتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن، إلى أن وصلت أب الضحية صباح يوم الجمعة، مكالمة هاتفية من شخص مجهول، تخطره عن وفاة ابنته وهي تحاول الهروب من قبضة ثلاثة أفراد ضمن مجموعة أشرار يقطنون في حي الإخوة عباس "وادي الحد" كانوا قد حوّلوها بالقوة عبر سيارة خاصة.

وتأكد الوالد من هوية ابنته التي تم نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة الجديدة علي منجلي، حيث وُجدت من دون وثائق شخصية ولا هاتف نقال وحافية القدمين، لتباشر مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها، وخاصة التحري في رقم هاتف الشخص المتصل بوالد الضحية، مع عرض الجثة التي مازالت في مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى على الطبيب الشرعي.

وأجمعت تصريحات من عرفوا الضحية على استقامتها وهدوئها، وهي تنتمي لعائلة كثيرة العدد، حيث تركت 11 شقيقة وأربعة أشقاء، مازالوا مصدومين لنهاية شقيقتهم المأساوية، التي لم يكن يفصلها عن حفل زفافها إلا بضعة أيام، وتنتظر العائلة عرض جثة ابنتهم على الطبيب الشرعي لتشييع جثمانها في مقبرة القماص بأعالي مدينة قسنطينة.