تنظم، وزارة التربية الوطنية، ابتداء من صبيحة السبت وعلى مدار الأسبوع، جلسات استماع لمديري التربية للولايات، بثانوية زبانة بحسين داي الجزائر، لمناقشة الحلول المفترحة لتسوية مشاكل الدخول المدرسي الجاري .
قالت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الآجال التي منحتها وزارة التربية الوطنية لمديري التربية، لحل مشاكل الدخول المدرسي تنقضي اليوم، خاصة المتعلقة بنقص الكتاب المدرسي و انعدامه في بعض الولايات، والاكتظاظ بالأقسام ورفض الأساتذة الاحتياطيين الالتحاق بالولايات التي عينوا بها بسبب بعد المسافة وانعدام الإقامة، مما أدى إلى تفاقم مشكل النقص البيداغوجي، بحيث سيشرف الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد بعد افتتاح الجلسة من قبل الوزيرة بن غبريط، على جلسات السماع للمديرين، أين سيعرض كل مدير تربية على حدا كافة الحلول التي اقترحها لحل مشاكل ولايته، لكي تتمكن الوزارة من مقارنة المعطيات المغلوطة التي رفعت لها في وقت سابق مع المعطيات الجديدة، خاصة ما تعلق بالمناصب المالية و التأطير.
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بن غبريط تلتقي مديريها الولائيين في جلسات للمحاسبة
نشيدة. ق
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تنظم، وزارة التربية الوطنية، ابتداء من صبيحة السبت وعلى مدار الأسبوع، جلسات استماع لمديري التربية للولايات، بثانوية زبانة بحسين داي الجزائر، لمناقشة الحلول المفترحة لتسوية مشاكل الدخول المدرسي الجاري .
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قالت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن الآجال التي منحتها وزارة التربية الوطنية لمديري التربية، لحل مشاكل الدخول المدرسي تنقضي اليوم، خاصة المتعلقة بنقص الكتاب المدرسي و انعدامه في بعض الولايات، والاكتظاظ بالأقسام ورفض الأساتذة الاحتياطيين الالتحاق بالولايات التي عينوا بها بسبب بعد المسافة وانعدام الإقامة، مما أدى إلى تفاقم مشكل النقص البيداغوجي، بحيث سيشرف الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد بعد افتتاح الجلسة من قبل الوزيرة بن غبريط، على جلسات السماع للمديرين، أين سيعرض كل مدير تربية على حدا كافة الحلول التي اقترحها لحل مشاكل ولايته، لكي تتمكن الوزارة من مقارنة المعطيات المغلوطة التي رفعت لها في وقت سابق مع المعطيات الجديدة، خاصة ما تعلق بالمناصب المالية و التأطير.