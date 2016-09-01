تم، صباح الخميس، بدار الثقافة مولود معمري الإعلان عن نتائج مسابقة أنظف ست قرى بولاية تيزي وزو، التي تحمل اسم المرحوم رابح عيسات الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي الذي اغتالته أيادي الغدر يوم 13 أكتوبر 2006 بمسقط رأسه بعين الزاوية.
حضر حفل تكريم الفائزين بالمراتب الست الأولى وزير الموارد المائية والبيئة رفقة والي ولاية تيزي وزو الجديد السيد بودربالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي إضافة على عائلة المرحوم عيسات، مؤسس هذه الجائزة وكذا جمع غفير من المواطنين وممثلي مختلف الجمعيات وسط تصفيقات بعض سكان القرى المشاركة البالغ عددها 73 قرية.
وعلى هامش الكلمة التحفيزية للوزير بتشجيع جميع القرى المشاركة بداية من 2017 في مسابقة تنظيف المحيط بتخصيص إعانات مالية على أمل أن تتوسع هذه المبادرات لتشمل كل قرى الوطن، تم الإعلان عن النتائج من قبل المحضر القضائي الذي تدرج من المرتبة السادسة حتى الأولى التي حصلت عليها قرية بومسعوذ ببلدية إمسوحال مسقط رأس الفنان شريف خدام الذي حاز غلافا ماليا مقدرا بـ80 مليون دينار جزائري تلتها قرية أورير أوزمور بـ70 مليون دينار جزائري، في المرتبة الثالثة قرية بوعون ببلدية إيجر بـ60 مليون دينار جزائري، في المرتبة الرابعة آيث عادلة ببلدية أبي يوسف بعين الحمام بمبلغ 50 مليون دينار جزائري في المركز الخامس قرية بوجليل ببلدية إرجن الأربعاء ناث إيراثن بـ40 مليون دينار جزائري وفي المركز السادس قرية آيث إيزيد بسوق الإثنين دائرة معاتقة بـ30 مليون دينار جزائري التي ستضخ في أرصدة البلديات التابعة لها. وبالمناسبة وعد الوزير عند تسليمه الجائزة لرئيس لجنة قرية بومسعوذ الفائز بالجائزة الأولى بتقديم إعانة لاقتناء تجهيزات فرز وجمع النفايات مع إنشاء حديقة تسلية للأطفال وسط القرية. واختتم الحفل بأهازيج وتصفيقات شبان قرية بومسعوذ الذين جابوا شوارع مدينة تيزي وزو تعبيرا عن فرحتهم بهذا التتويج المستحق.
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قرية بومسعوذ تفتك جائزة أنظف قرية في ولاية تيزي وزو
إيباري.أ
تم، صباح الخميس، بدار الثقافة مولود معمري الإعلان عن نتائج مسابقة أنظف ست قرى بولاية تيزي وزو، التي تحمل اسم المرحوم رابح عيسات الرئيس السابق للمجلس الشعبي الولائي الذي اغتالته أيادي الغدر يوم 13 أكتوبر 2006 بمسقط رأسه بعين الزاوية.
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حضر حفل تكريم الفائزين بالمراتب الست الأولى وزير الموارد المائية والبيئة رفقة والي ولاية تيزي وزو الجديد السيد بودربالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي إضافة على عائلة المرحوم عيسات، مؤسس هذه الجائزة وكذا جمع غفير من المواطنين وممثلي مختلف الجمعيات وسط تصفيقات بعض سكان القرى المشاركة البالغ عددها 73 قرية.
وعلى هامش الكلمة التحفيزية للوزير بتشجيع جميع القرى المشاركة بداية من 2017 في مسابقة تنظيف المحيط بتخصيص إعانات مالية على أمل أن تتوسع هذه المبادرات لتشمل كل قرى الوطن، تم الإعلان عن النتائج من قبل المحضر القضائي الذي تدرج من المرتبة السادسة حتى الأولى التي حصلت عليها قرية بومسعوذ ببلدية إمسوحال مسقط رأس الفنان شريف خدام الذي حاز غلافا ماليا مقدرا بـ80 مليون دينار جزائري تلتها قرية أورير أوزمور بـ70 مليون دينار جزائري، في المرتبة الثالثة قرية بوعون ببلدية إيجر بـ60 مليون دينار جزائري، في المرتبة الرابعة آيث عادلة ببلدية أبي يوسف بعين الحمام بمبلغ 50 مليون دينار جزائري في المركز الخامس قرية بوجليل ببلدية إرجن الأربعاء ناث إيراثن بـ40 مليون دينار جزائري وفي المركز السادس قرية آيث إيزيد بسوق الإثنين دائرة معاتقة بـ30 مليون دينار جزائري التي ستضخ في أرصدة البلديات التابعة لها. وبالمناسبة وعد الوزير عند تسليمه الجائزة لرئيس لجنة قرية بومسعوذ الفائز بالجائزة الأولى بتقديم إعانة لاقتناء تجهيزات فرز وجمع النفايات مع إنشاء حديقة تسلية للأطفال وسط القرية. واختتم الحفل بأهازيج وتصفيقات شبان قرية بومسعوذ الذين جابوا شوارع مدينة تيزي وزو تعبيرا عن فرحتهم بهذا التتويج المستحق.