في انتظار الفصل في قضية 60 قنطارا من المخدرات 5 سنوات سجنا ضد "أسامة الإيسكوبار" ووالده والمحامية

فصلت محكمة الحراش، الإثنين، في قضية المتهم "أسامة،ح"، البارون الفار من المؤسسة العقابية بالحراش، بإصدارها حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف، بتوقيع عقوبات تراوحت بين 5 سنوات والبراءة، مع غرامات بين 20 و100 ألف دينار، في حق جميع المتهمين الـ19 المتابعين في القضية.

أدين المتهم الرئيسي بعد المداولات بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة الهروب المقترن بتواطؤ الحراس، وتقديم رشوة الحصول بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222، وكذا انتحال اسم كاذب، مع ضم هذه العقوبة إلى العقوبة التي ستصدر في حقه بعد الفصل في ملفه الجنائي المتعلق بالمتاجرة في 60 قنطارا من الكيف المعالج، والذي يجري التحقيق فيه على مستوى محكمة الأقطاب بسيدي امحمد.

كما سلطت المحكمة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية "ل،زهيرة" ووالد المتهم، وعوني حراسة موقوفين بجنحة التواطؤ لتسهيل هروب مسجون، كما أدين شقيقه "مرزاق،ح" بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد شقيقه"محمد،ح" وابن خالته من حكم البراءة، فيما عوقبت والدة المتهم لمدة سنة مع وقف التنفيذ بعد إعادة تكييف تهمتها من التواطؤ لتسهيل هروب سجين إلى مخالفة عدم التبليغ عن جريمة.. وأدينت زوجة المتهم بعام حبسا نافذا، فيما تراوحت عقوبة 5 أعوان حراسة بمؤسسة إعادة التربية بالحراش بين عامين و18 شهرا نافذا، بالإضافة إلى عام حبسا نافذا في حق السائق الشخصي لزوجته.