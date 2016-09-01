أعلن "تيجاني حسن هدّام" المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الثلاثاء، عن استفادة نحو 186 ألف عامل من "إجراءات استثنائية" أقرّها قانون المالية التكميلي 2015 في شقه المتعلق بالضمان الاجتماعي.
نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "هدّام" قوله إنّ الأجراء المذكورين يمثلون 51 % من تعداد أرباب عمل القطاع الاقتصادي، وأفاد المسؤول ذاته في لقاء مدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، إنّه بين العدد الإجمالي لأرباب العمل الذين استفادوا من إجراءات قانون المالية التكميلي 2015، هناك 153.042 قاموا بدفع إجمالي الاشتراكات الرئيسية واستفادوا من إلغاء زيادات وغرامات التأخير، في حين وقّع نحو 19 ألف رب عمل على جدول دفع بالتقسيط.
ويقارب عدد المنخرطين الجدد الطوعيين في نظام التأمينات الاجتماعية 18 ألف منخرط بينهم أشخاص كانوا ينشطون في القطاع الموازي، وتستفيد هذه الفئة من منخرطي التأمينات الاجتماعية من خدمات على المرض بالنسبة لفترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع اشتراك شهري بقيمة 2160 دينار للاستفادة بعدها من حقوق التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي.
وذكر "هدّام" إنّ عائدات الاشتراكات عرفت زيادة بنسبة 10% خلال السداسي الأول لسنة 2016، مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2015، في وقت تتطلع إدارة الصندوق لتسوية أوضاع أرباب العمل المدينين قبل 31 ديسمبر القادم.
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186 ألف أجير استفادوا من "إجراءات استثنائية"
كامل الشيرازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين
أعلن "تيجاني حسن هدّام" المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الثلاثاء، عن استفادة نحو 186 ألف عامل من "إجراءات استثنائية" أقرّها قانون المالية التكميلي 2015 في شقه المتعلق بالضمان الاجتماعي.
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "هدّام" قوله إنّ الأجراء المذكورين يمثلون 51 % من تعداد أرباب عمل القطاع الاقتصادي، وأفاد المسؤول ذاته في لقاء مدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، إنّه بين العدد الإجمالي لأرباب العمل الذين استفادوا من إجراءات قانون المالية التكميلي 2015، هناك 153.042 قاموا بدفع إجمالي الاشتراكات الرئيسية واستفادوا من إلغاء زيادات وغرامات التأخير، في حين وقّع نحو 19 ألف رب عمل على جدول دفع بالتقسيط.
ويقارب عدد المنخرطين الجدد الطوعيين في نظام التأمينات الاجتماعية 18 ألف منخرط بينهم أشخاص كانوا ينشطون في القطاع الموازي، وتستفيد هذه الفئة من منخرطي التأمينات الاجتماعية من خدمات على المرض بالنسبة لفترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع اشتراك شهري بقيمة 2160 دينار للاستفادة بعدها من حقوق التقاعد بعد إدماجهم في القطاع الرسمي.
وذكر "هدّام" إنّ عائدات الاشتراكات عرفت زيادة بنسبة 10% خلال السداسي الأول لسنة 2016، مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2015، في وقت تتطلع إدارة الصندوق لتسوية أوضاع أرباب العمل المدينين قبل 31 ديسمبر القادم.