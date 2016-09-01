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تجار الجملة اعتبروه الأكثر جودة
العدس "التيارتي" يدخل السوق الوطنية وينافس المستورد
اعتبر تجار الجملة أصحاب محلات المواد الغذائية بالسمار، العدس المحلي من أكثر البقوليات جودة بعدما دخل الفترة الأخيرة إلى السوق المحلية بكمية محدودة تتطلب التشجيع لمنافسة المنتج المستورد الذي يكلف الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة، وأشاد هؤلاء بالإنتاج "التيارتي" الذي يعتبر من أجود المنتجات مقارنة بما يتم استيراده من الخارج.
وحسب منسق سوق السمار للمواد الغذائية بالعاصمة المنضوي تحت لواء اتحاد التجار، عزي، في اتصال مع "الشروق"، فإن جودة "العدس الجزائري تضاهي ما يتم استيراده من الخارج، مؤكدا أن كميات محدودة استقبلها تجار الجملة في الفترة الأخيرة قادمة من منطقة الغرب الجزائري وبالتحديد من ولاية تيارت المعروفة بزراعة البقوليات من عدس وفاصوليا وحتى "الحمص"، وبالمناسبة، تحدث عزي عن إجراءات التقشف الجديدة التي اعتمدتها الدولة تزامنا وانهيار أسعار البترول بعدما قلصت حجم المواد المستوردة، لا سيما فيما يتعلق بالفواكه الجافة التي يمكن توفيرها محليا، وعاد إلى الخوض من جديد في منتج العدس المحلي الذي وبالرغم من دخوله هذه السنة السوق الجزائري غير أنه بكميات ضئيلة ما يتطلب دعم وتشجيع الفلاحين لمضاعفة الإنتاج الذي يشهد له بالجودة، لا سيما أن الجزائر كانت في الماضي القريب من أكثر الدول إنتاجا للبقوليات.
أما بخصوص السعر المرجعي لدى تجار الجملة فأكد المتحدث أنه لا يتجاوز 140 دينار حيث يتم بيعه حاليا بـ130 دينار للكيلوغرام، سواء المحلي أم المستورد. وحول ما يشاع عن نقل سوق السمار إلى المنطقة الغربية للعاصمة، نفى المتحدث ذلك، مؤكدا أن القطعة الأرضية التي وافقت عليها وزارة التجارة وتم تحديد مساحتها بـ30 هكتارا انصب الاختيار على منطقة بئر توتة جنوب العاصمة وعينت الشركة المكلفة بالإنجاز.
SoloDZ - ما شاء الله لا قوة إلا بالله و الله ايبارك 2016/10/20 على 19:301
الجزائر ارض طيبة مباركة ولادة وما اهلكها إلا حكامها الفاسدون المفسدون
علي موت واقف - من ارض الله المهجر ليس بارضكم2016/10/20 على 20:022
شــــــــــعــــــــارات لــــــــدعــــــــــم الـــــــمــــــنـــــــتـــــــوج الــــــــمـــــحـــــلــــــي
"نــــــــــشـــــــــري مــــــنـــــتـــــوج بــــــلادي لــــــضــــــمـــــان مــــــســـــتــــــقـــــبــــــل أولادي
و فرض حظر على استيراد لحوم الأبقار والأغنام، بجميع أنواعها المبردة والمجمدة والمعلبة، وكذلك جميع تجهيزاتها .