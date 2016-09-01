القوات الهندية والباكستانية تتبادل إطلاق النار قرب كشمير

تبادلت القوات الهندية والباكستانية اليوم الجمعة، النار في قطاع شاكارجاره عبر الخط الحدودي المُقسِّم لإقليم كشمير بين باكستان والهند، بحسب بيان لإدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني.

وذكر البيان أنه لم ترد أي تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات، بحسب موقع "دون" الإخباري الإلكتروني.

وقال إن القوات شبه عسكرية (الرينجرز) في البنجاب ردت بشكل مناسب على إطلاق النار غير المستفز القوات الهندية.

وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النار بدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي واستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأشار موقع دون إلى أن مدنياً باكستانياً قتل وأصيب 12 آخرون عندما أطلقت الهند النار عبر خط المراقبة، الأربعاء، مضيفاً أن باكستان قدمت احتجاجاً للهند على الحادث، الخميس.